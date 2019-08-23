Эрдоган не оставил шанса курдским боевикам по горячим следам
Правительство Турции отстранило от должности мэров трех городов, избранных в марте нынешнего года от оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Это решение повлекло за собой массовые протесты и беспорядки на юго-востоке страны. В Диярбакыре произошли столкновения демонстрантов с полицией.
Понедельник, 19 августа стал днем досрочного окончания карьеры у мэров сразу трех городов - Диярбакыра, Мардина и Вана, в местах компактного проживания курдов. А сразу вслед за этим на территории провинций Ван, Хаккари и Ширнак 129 сводных команд специального назначения и 14 батальонов турецкой армии начали операцию «Киран», призванную, как заявили официальные представители Анкары, навсегда обеспечить безопасность юго-восточной части Турецкой республики.
Естественно, под обеспечением безопасности понимается, в первую очередь, очистка территории провинций от боевиков Рабочей партии Курдистана и сочувствующих им элементов. Причем сочувствующий - это совсем не тот человек, которому близки идеи независимого курдского государства. В этих трех провинциях «сочувствующий», как правило, означает человека, активно сотрудничающего с подпольными ячейками РПК и Союза общин Курдистана, которые в Турции считаются террористическими организациями.
В отношении трех отрешенных от должностей мэров, Сельчука Мизраклы (Диярбакыр), Ахмета Тюрка (Мардин) и Бедия Озгокче (Ван) можно сказать одно - им предъявлены обвинения в связях с РПК и сбором средств на ее нужды. Причем для этих целей, по всей видимости, использовались средства из муниципальных бюджетов, не сказать, чтобы слишком уж большие, регион в целом депрессивный, но тут важно не то, сколько, а сам факт.
И если это будет доказано, то вся история начнет выглядеть совершенно по-иному. Хотя бы с нравственной стороны. Если ты поддерживаешь тех, кто с оружием в руках выступает против Турецкой республики и убивает ее граждан, то будь честен и вставай в их ряды. Но если ты при таких взглядах идешь во власть, да еще и используешь должностное положение для помощи боевикам, то, простите, это уже не оппозиция, это «засланец», агент в стане врага, а с ними во все времена не особо церемонились.
Ну и другой вопрос. Защитники снятых мэров сейчас в голос утверждают, что они были избраны с соблюдением всех необходимых процедур, более того - комфортным большинством голосов. Так, Мизраклы получил 63 процента, Тюрк - 56%, Озгокче - 54 процента от общего числа голосов. А потому якобы смещать их не имеют никакого права, народ счел их достойными.
Слушая подобные заявления, возникает только пара вопрос: «А народ точно знал о связях этих лиц с террористами из РПК и СОК? А избиратели были в курсе, что часть муниципальных средств будет потрачена на поддержку террористического подполья?» И если бы люди знали правду - получили бы экс-мэры достаточное для избрания количество голосов?
Ведь касаясь беспорядков в Диярбакыре, едва не переросшими в нечто большее и кровавое, необходимо отметить, что в них приняли участие около полутора тысяч человек. Для почти миллионного города - это чистые слезы. Даже легальная курдская оппозиция из числа лидеров ПДН была шокирована тем, что их пламенные призывы восстановить «попранную демократию» совершенно не нашли отклика в массах - они откровенно рассчитывали на десятки тысяч.
И это - весьма показательный урок. Не нужно тешить себя иллюзиями, что курды - это некая монолитная масса, в которой каждый живет только мечтой о независимом Курдистане. И уж тем более - нет никакой массовой поддержки террористов РПК и прочих ее филиалов и союзников. Да, история обошлась с курдами несправедливо, да, они заслуживают лучшей судьбы, но - большинство из них вполне встроились в турецкое общество. И совершенно не желают из него выходить.
Потому что иной путь - это опять возвращение к трем десятилетиям кровавой войны, унесшей жизни почти сорока тысяч граждан Турции. Кто в здравом уме хочет повторения подобного? Только те, кому нечего терять, кто легко может переступить через кровь и смерть ближнего. И когда один из лидеров прокурдской Партии демократии народов (ПНД) Сезай Темелли, красуясь перед прессой, говорит о том, что «мы будем продолжать сопротивляться, где бы мы ни были, потому что сопротивление является нашим законным правом», - боюсь, он не отдает себе отчета в том, что говорит, каких чудовищ вызывает их бездны.
А впрочем, и снятие мэров, и вызванные ими протесты на юго-востоке Турции, и политическая возня оппонентов Эрдогана вокруг происходящего - все это можно смело записывать в актив турецкой контрразведки и других спецслужб.
Давайте посмотрим на происходящее несколько под другим углом зрения, отключившись от белого шума, создаваемого сейчас в антиэрдогановских масс-медиа.
Итак, спецслужбы по своим каналам получают информацию о том, что мэрии в трех городах стали филантропическими организациями для террористов и сепаратистов, причем в эту деятельность втянуто большинство муниципальных служащих, кто из идейных соображений, кто из страха, кто по глупости. Год-полтора качественной разработки, выявления связей, внедрение агентуры и вербовка осведомителей - будни, в общем.
Затем - внезапный удар, арест руководства и причастных, массовый протест, на котором полиция, жандармерия и контрразведка «подбирают» активистов, так или иначе связанных с подпольем. Допросы, новая информация, новые задержания - а тем временем специальные команды вскрывают в провинциях склады с оружием и снаряжением, накрывают явки, устраивают облавы. Ну а 14 армейских батальонов вполне достаточно для того, чтобы обеспечить плотное кольцо вокруг территории операции и частой гребенкой пройтись в тех местах, на которые укажет агентура и полученные оперативным путем данные.
Естественно, что на полную зачистку юго-восточной Турции от боевиков и подполья РПК в Анкаре не рассчитывают. Кому-то удастся ускользнуть через оцепление, кто-то сумеет отлежаться на уцелевших конспиративных квартирах, кто-то вообще не попал в поле зрения спецслужб.
Но это - частности. Важно то, что по подполью террористов в Турции нанесен мощный удар, от которого скоро они оправиться не сумеют. И потуги их находящихся на легальном положении политических союзников раскачать массовые общественные выступления в их поддержку - успеха не принесут. Когда сужается социальная база протеста - обречены самые отчаянные боевики, еще вчера ходившие у населения в героях.