Правительство Турции отстранило от должности мэров трех городов, избранных в марте нынешнего года от оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Это решение повлекло за собой массовые протесты и беспорядки на юго-востоке страны. В Диярбакыре произошли столкновения демонстрантов с полицией.

Понедельник, 19 августа стал днем досрочного окончания карьеры у мэров сразу трех городов - Диярбакыра, Мардина и Вана, в местах компактного проживания курдов. А сразу вслед за этим на территории провинций Ван, Хаккари и Ширнак 129 сводных команд специального назначения и 14 батальонов турецкой армии начали операцию «Киран», призванную, как заявили официальные представители Анкары, навсегда обеспечить безопасность юго-восточной части Турецкой республики.

Естественно, под обеспечением безопасности понимается, в первую очередь, очистка территории провинций от боевиков Рабочей партии Курдистана и сочувствующих им элементов. Причем сочувствующий - это совсем не тот человек, которому близки идеи независимого курдского государства. В этих трех провинциях «сочувствующий», как правило, означает человека, активно сотрудничающего с подпольными ячейками РПК и Союза общин Курдистана, которые в Турции считаются террористическими организациями.

В отношении трех отрешенных от должностей мэров, Сельчука Мизраклы (Диярбакыр), Ахмета Тюрка (Мардин) и Бедия Озгокче (Ван) можно сказать одно - им предъявлены обвинения в связях с РПК и сбором средств на ее нужды. Причем для этих целей, по всей видимости, использовались средства из муниципальных бюджетов, не сказать, чтобы слишком уж большие, регион в целом депрессивный, но тут важно не то, сколько, а сам факт.

И если это будет доказано, то вся история начнет выглядеть совершенно по-иному. Хотя бы с нравственной стороны. Если ты поддерживаешь тех, кто с оружием в руках выступает против Турецкой республики и убивает ее граждан, то будь честен и вставай в их ряды. Но если ты при таких взглядах идешь во власть, да еще и используешь должностное положение для помощи боевикам, то, простите, это уже не оппозиция, это «засланец», агент в стане врага, а с ними во все времена не особо церемонились.

Ну и другой вопрос. Защитники снятых мэров сейчас в голос утверждают, что они были избраны с соблюдением всех необходимых процедур, более того - комфортным большинством голосов. Так, Мизраклы получил 63 процента, Тюрк - 56%, Озгокче - 54 процента от общего числа голосов. А потому якобы смещать их не имеют никакого права, народ счел их достойными.

Слушая подобные заявления, возникает только пара вопрос: «А народ точно знал о связях этих лиц с террористами из РПК и СОК? А избиратели были в курсе, что часть муниципальных средств будет потрачена на поддержку террористического подполья?» И если бы люди знали правду - получили бы экс-мэры достаточное для избрания количество голосов?

Ведь касаясь беспорядков в Диярбакыре, едва не переросшими в нечто большее и кровавое, необходимо отметить, что в них приняли участие около полутора тысяч человек. Для почти миллионного города - это чистые слезы. Даже легальная курдская оппозиция из числа лидеров ПДН была шокирована тем, что их пламенные призывы восстановить «попранную демократию» совершенно не нашли отклика в массах - они откровенно рассчитывали на десятки тысяч.

И это - весьма показательный урок. Не нужно тешить себя иллюзиями, что курды - это некая монолитная масса, в которой каждый живет только мечтой о независимом Курдистане. И уж тем более - нет никакой массовой поддержки террористов РПК и прочих ее филиалов и союзников. Да, история обошлась с курдами несправедливо, да, они заслуживают лучшей судьбы, но - большинство из них вполне встроились в турецкое общество. И совершенно не желают из него выходить.