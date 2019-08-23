Космический корабль "Союз" не смог состыковаться с МКС

Стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", еще не состоялась. Она была запланирована на 8:30, передает ТАСС.

Корабль приблизился к станции, ему оставалось до стыковки 96 м, но затем он начал отходить. Сейчас расстояние до МКС 280 м.

Корабль отвели на безопасное расстояние от МКС. Решается вопрос, какие действия предпринимать дальше.