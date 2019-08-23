Пожар в Гирканском национальном парке полностью потушен
Пожар в Гирканском национальном парке потушен полностью, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
Согласно информации, пожар, вспыхнувший в горной зоне на территории Гирканского национального парка вблизи села Тангиван Лянкяранского района, потушен силами министерства.
Напомним, 20 августа в 14:00 на горячую линию МЧС "112" поступило сообщение о пожаре на горной местности возле села Юхары Тангиван Лянкяранского района на территории Гирканского национального парка. Сгорели сухая трава, кустарник и несколько деревьев.