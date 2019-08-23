Министр Омелян пообещал поднять флаг Украины над Владивостоком

Согласно информации, так Омелян ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Европа простирается от «Лиссабона до Владивостока».

«Я более чем уверен, что мы победим в этой очередной украинско-российской битве. Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — сказал глава ведомства.

Ранее Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке. «Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — написал французский лидер в Facebook.