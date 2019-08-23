Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:43

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, темой которых стала ситуация в Сирии. Ожидается, что 27 августа состоится срочная встреча двух президентов в Москве. Примечательно, что переговоры по поводу обострения российско-турецких противоречий в Сирии военные двух государств, вроде бы как союзников и вроде бы как партнеров по «Астанинской тройке», начали 21 августа. Но поскольку диалог на них быстро зашел в тупик, решение спорных вопросов подняли на самый высший, президентский уровень. В надежде, что им договориться будет легче.

Однако, уже из того, как средства массовой информации двух стран подают состоявшийся телефонный разговор двух лидеров, становится ясно, что атмосфера на личной встрече Реджепа Эрдогана и Владимира Путина будет достаточно накаленной. Нам, разумеется, покажут дружеские улыбки, возможно, что и объятия, но это не может скрыть того обстоятельства, что Анкара и Москва вновь оказались на грани конфронтации. Ожидаемо - из-за Сирии, которая, подобно квартирному вопросу по замечанию классика, способна испортить любых людей и любые отношения. Чтобы не утомлять читателя деталями сирийской интриги, несколько слов о причинах очередной напряженности в отношениях между Анкарой и Москвой. Именно очередной, поскольку температура в российско-турецких отношениях скачет зигзагами - еще вчера был жаркий полдень взаимопонимания и контракт по С-400-м, а сегодня уже пронизывающий холодный ветер, пришедший из-за ситуации вокруг «Большого Идлиба». Территория севера провинции Хама и юга провинции Идлиб - и есть тот самый «камень», о который споткнулось российско-турецкое партнерство в Сирии, достаточно, нужно сказать, ситуативное, а потому - непрочное. Согласно Сочинским соглашениям-2018, это вроде как российская «зона деэскалации». Но - с наличием 12 наблюдательных постов турецкой армии и теснейшими связами Анкары с отрядами оппозиции, которые до недавнего времени этот «Большой Идлиб» и контролировали.

Столь своеобразный статус данной территории стал результатом дипломатических торгов между Россией и Турцией. Для Анкары присутствие и сохранение контроля над этой зоной носит принципиальный характер, поскольку она примыкает к турецкой границе. До определенного времени данная ситуация вполне Москву устраивала. Дамаск, естественно, был крайне недоволен, но кого, собственно, из системных внешних игроков сейчас мнение Дамаска интересует? Но, как оказалось, российская сторона лишь терпела турецкое присутствие и наличие в «Большом Идлибе» отрядов оппозиции, лояльных Анкаре. Часы пробили полночь в аккурат после того, как Турции удалось договориться с США по поводу пусть ограниченной, но все же принципиально важной для обеспечения своей национальной безопасности операции на севере Сирии. В районе, который контролируют местные союзники американцев, курды из PYD и YPG, тесно связанные с террористами из Рабочей партией Курдистана. В Москве заподозрили Эрдогана в двойной игре - с одной стороны партнер, покупает С-400, а сам заключает соглашения с американцами по поводу северной Сирии. Никаких доказательств того, что эти соглашения носили антироссийский характер - нет. Но и без того понятно, что расширение турецкого присутствия в этом районе ставит жирный полумесяц на планах Дамаска вернуть контроль над этими территориями и расположенными на них нефтяными полями.

И, как в известной сказке, после двенадцатого удара курантов светская оппозиция, контролирующая «Большой Идлиб», превратилась в отъявленных исламистов и террористов, «зона деэскалации» - в территорию, откуда боевики распространяются по всему миру, ну а сам Эрдоган превратился в противника, нарушающего ранее достигнутые договоренности. Здесь нет преувеличения, именно такие заявления делают российские официальные лица. Естественно, турки совершенно не согласны с подобной трактовкой ситуации. В Анкаре считают, что именно Москва нарушила Сочинские соглашения и сейчас стремится выбить Турцию из зоны «Большого Идлиба». Рассказы о том, что там сейчас наступает неизвестно откуда взявшаяся «правительственная армия» — это для простаков. Сирийская армия в ее нынешнем состоянии - это «селфи-войска», которых привозят на возвращенные под контроль территории, демонстрируют журналистам - а затем отвозят обратно к месту несения службы по охране тыла и осуществлению операций по зачистке «освобожденных» районов от нежелательных элементов. Поэтому, все претензии по активизации боевых действий Анкара адресует именно Москве. Ведь без ее участия сирийская армия безо всякого толку с апреля толклась на позициях вокруг «Большого Идлиба», не продвинулась ни на шаг, но при этом безвозвратно потеряла почти треть личного состава, а еще процентов двадцать - попросту разбежались. И именно Москва в глазах Анкары ответственная и за удар по конвою, который шел к наблюдательному посту №9 в Мореке, а сейчас взят в окружение. И за вчерашний обстрел поста №8. И - за новую волну беженцев из района «Большого Идлиба» которая устремилась в сторону турецкой границы, грозя Анкаре новыми гуманитарными проблемами. Ну не с марионеточного же «руководства Дамаска» спрашивать, в самом же деле?