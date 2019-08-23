По информации телеканала, Трамп несколько последних месяцев изъявлял желание не посещать предстоящий саммит во французском Биаррице, поскольку его не интересуют поднимающиеся там темы, в частности, вопрос экологии. Он заявил, что не рассматривает это мероприятие как способ продуктивно использовать свое время.

Собеседники телеканала утверждают, что Трамп высказывал свою позицию на встречах с другими мировыми лидерами, включая премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Франции Эммануэля Макрона. Чтобы увеличить шансы Трампа на поездку на саммит, его помощники сумели протолкнуть на воскресное заседание тему мировой экономики, на котором он «мог бы похвастаться экономикой США перед лидерами стран, где рост замедляется».

20 августа американский лидер поддержал идею возвращения России в группу, объяснив, что это уместно, поскольку «многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России». Тогда же Трамп рассказал, что Обама хотел исключить Россию из «Большой восьмерки», потому что Путин его «переиграл».