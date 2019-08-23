Корреспонденты haqqin.az, побывавшие на месте пожара, сообщили, что товары из цехов, где произошел пожар, еще не вывезены, но на рынке торговля продолжается. Несмотря на сильную жару, большие лужи воды, использованной при тушении пожара, все еще не высохли. В то же время весь рынок пахнет гарью.

Пожар на рынке стройматериалов в Наримановском районе Баку нанес ущерб около 10 предпринимателям. В настоящее время этот район находится под контролем сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, проводится расследование для выяснения причин пожара.

По словам пострадавших, ущерб еще не полностью подсчитан, но потери могут составить миллионы манатов. «В прошлом году я застраховал свой товар, а в этом году из страховых компаний никого не было. В течение часа все превратилось в золу», - с сожалением говорит один из бизнесменов.

Другой предприниматель заявляет, что в результате пожара в его цехе сгорело 4-5 станков, каждый стоимостью не менее 50 000 манатов.

Благодаря усилиям МЧС распространение пожара было предотвращено. По словам продавца по имени Азер, здесь везде стройматериалы из дерева, и ущерб был бы еще больше, если бы не было предпринято мер по предотвращения распространения огня на другие площадки: «Все были в панике, не знаешь, что спасать - свой товар или свою жизнь...».

Пожар на рынке стройматериалов и ранее случался, однако предприниматели все еще не заинтересованы в страховании своего имущества.

Один из потерпевших признается, что не стремился застраховать свою собственность.

На месте пожара, кроме рабочих, вытаскивающих из-под сгоревших стройматериалов то, что осталось целым, никого не видно.