Булат Нигматулин: «Я сказал Кочаряну: надо договориться с Азербайджаном... У Армении нет выхода»

Заур Расулзаде, отдел политики 14:08

Армения приступает к реализации проекта строительства еще одной атомной электростанции. Она войдет в строй, как рассчитывают, ко времени предполагающейся остановки Мецаморской (Армянской) АЭС, то есть примерно в 2026 году. Во всяком случае, заявление об этом на международной конференции по вопросам стабильного развития Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке сделал вице-премьер Армении Тигран Авинян. Находящаяся в 30 км от Еревана единственная в Закавказье АЭС построена в 1980 году. Изначально на станции функционировали два атомных энергоблока. В марте 1989 года, после катастрофического Спитакского землетрясения, Армянская АЭС была остановлена. Однако через шесть лет, когда стране стал грозить энергетический кризис, один из блоков перезапустили.

С тех пор Мецаморская АЭС, несмотря на предупреждения о высоком риске ее эксплуатации, работает. Оптимальный срок службы реактора ограничивается 30 годами, а его возраст в Мецаморе уже перевалил за 50. АЭС находится всего в 16 км от турецкого города Ыгдыр, что тоже недопустимо. А в 50-километровой зоне вокруг станции расположено 80% населенных пунктов самой Армении и несколько десятков - Турции, Азербайджана, Грузии и Ирана. Сейсмоактивность региона также превращает эксплуатацию атомной станции в Мецаморе в крайне опасное предприятие. В 1992-1997 годах в рамках программы Оценки глобальной сейсмической опасности была исследована сейсмоактивность большой территории, включая близлежащие к АЭС районы Турции, Ирана, России, Туркменистана и республик Кавказа. После составления карты активных тектонических разломов эксперты заявили, что через территорию Армении рядом с городами Ереван и Мецамор проходит большая и активная зона тектонических разломов. Размещение здесь атомной станции – само по себе серьезная проблема, а она к тому же находится в высокогорье, и при аварии может возникнуть проблема с недостатком воды для охлаждения реактора. В 2014 году Турция официально обратилась в МАГАТЭ с требованием закрыть станцию в связи с тем, что она безнадежно устарела и стала очень рискованной. Опасным соседством недовольны все граничащие с Арменией страны. Еще в сентябре 1999 года между армянским правительством и ЕС было подписано соглашение о закрытии Мецаморской АЭС в 2004 году. Армения при вступлении в Совет Европы 25 января 2001 дала слово, что закроет ее. Как заявлял руководитель дипломатической миссии ЕС в Ереване Траян Христеа, «досрочное закрытие АЭС и ее вывод из эксплуатации по-прежнему остаются главной целью Евросоюза». Необходимость срочного прекращения эксплуатации Армянской АЭС, по мнению посла, была обусловлена ее несоответствием современным международным стандартам атомной безопасности. ЕС тогда даже собирался предоставить Армении средства на консервацию Мецаморской АЭС, но только при наличии согласованного плана действий.

Но все так и осталось на уровне переговоров, согласований и обещания. Реальных мер принято не было. А все потому, что Армения не желает отказываться от атомной энергии и собирается строить новую станцию. «В Армении сегодня, да и в ближайшем будущем нет альтернативных источников энергии, которые могут заменить Мецаморскую АЭС», - пока же решительно заявляет экономический эксперт Ваге Давтян. Без этого объекта, признается он, страна не сможет в больших объемах экспортировать электроэнергию в близлежащие регионы, в том числе и на Ближний Восток. Давтян приветствует строительство новой АЭС, рассчитывая, как всегда, на помощь России. «Экспорт электроэнергии на рынки Ближнего Востока через иранские инфраструктуры может в долгосрочной перспективе выступить в качестве ключевой компоненты геоэкономической стратегии Армении. Для реализации этой стратегии Еревану сегодня необходима геополитическая поддержка партнеров, прежде всего России, которая с учетом своего присутствия на армянском энергетическом рынке, а также укрепления своих позиций на Ближнем Востоке может стать бенефициаром данного проекта». Однако Россию, видимо, столь затратное предприятие не очень прельщает, хотя вроде бы предварительное согласие Москвы было получено еще в октябре 2010 года в ходе официального визита в Ереван тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева. Глава «Росатом» Сергей Кириенко тогда заявил, что уже создана совместная российско-армянская компания: «Она должна обеспечить не менее 40% стоимости атомной станции, а 60% планируется привлекать за счет инвесторов». Однако за 10 лет вопрос финансирования новой АЭС так и не был решен (по различным оценкам, ее строительство обойдется в 4-5 млрд долларов).

Так что пока суть да дело, армянские специалисты изыскивают способы увеличения срока службы старушки - Мецаморской АЭС, эксплуатация которой становится с каждым днем все опаснее. Как заявил haqqin.az бывший замминистра атомной энергии России Булат Нигматулин, он еще в 2000 году предупредил тогдашнего президента Армении Роберта Кочаряна, что Мецаморская АЭС переживает свои последние годы. «Это было 18 лет назад… Кочарян тогда сказал, что Армения не может пойти на закрытие АЭС, так как у страны нет альтернативных источников. Я предложил договориться со своими соседями - Турцией и Азербайджаном и успокоить их относительно этой станции. Кочарян на это не согласился, и я ему прямо заявил, что у Армении нет никаких перспектив, пока она не достигнет мира со своими соседями. Однако президент парировал, что «они выиграли войну». «И чего добилась Армения, - поинтересовался я у него – изоляции? У Азербайджана нефть, выход к морям, людской ресурс, такая союзница как Турция. Время работает на него», - парировал и я. Кочарян тогда задумался, но зло заявил, что судьба армян жить во вражеском окружении. С того разговора миновало почти два десятка лет. Азербайджан развивается, его население с 7 миллионов достигло 10 миллионов, растет благосостояние населения. Мои прогнозы сбылись», - рассказал Нигматулин.