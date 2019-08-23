Тренер «Линфилда»: «Азербайджанцы жаждут нашей крови»

Главный тренер североирландского клуба «Линфилд» Дэвид Хили перед приездом в Азербайджан на ответную игру раунда плей-офф Лиги Европы против « Карабах а» считает, что его команда в Баку столкнется с разъяренной поддержкой азербайджанских болельщиков.

Напомним, что в первой игре в Белфасте «Линфилд» победил со счетом 3:2, что стало в Северной Ирландии для многих неожиданностью. Теперь предстоящий ответный матч с «Карабахом» там считают самой большой игрой «Линфилда» в его истории.

Сам Хили заявил, что испытывает большое чувство гордости за то, какой футбол показала его команда в первой встрече. А местная пресса напоминает, что победа над «Карабахом» принесет «Линфилду» 4 миллиона фунтов стерлингов, а его игрокам даст возможность проявить себя на групповой стадии и сыграть там против таких команд, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Рома», «Севилья» и т.д.

«Когда мы проигрывали со счетом 0:1, то мы боялись, что от такой команды, как «Карабах» пропустим еще, - говорит Хили. – На моих футболистов выпала огромная нагрузка, так что огромное спасибо им за то, что они смогли вернуться в игру.

Я в восторге от атмосферы на стадионе, которую создали наши болельщики, но в гостевом матче фанаты «Карабаха» создадут враждебную для нас обстановку. Я полагаю, что болельщиков будет тысяч 30-35. Они будут жаждать нашей крови. В Азербайджане считают, что групповой турнир Лиги Европы – этот минимум, где должна быть их команда. Они разочарованы вылетом из Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что мы выиграли в Белфасте, «Карабах» по-прежнему фаворит, но у нас появился шанс. Матч в Баку станет огромным испытанием для нас. Нам нужно выглядеть в выездной игре еще лучше, чем в домашнем матче».