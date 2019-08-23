В Баку обезвредили грабителей

В целях раскрытия преступлений, произошедших на территории района, сотрудники Насиминского районного управления и 22-го отделения полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были задержаны грабители, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Так, 23 августа в Насиминском районе на улице А.Асланова двое неизвестных избили жителя Баку В.Амирова и отобрали у него 18 манатов.

Сотрудники 22-го отделения полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых в этом преступлении ранее судимого жителя Хырдалана Г.Сафарова и жителя Баку А.Аббасова.

Сотрудники этого же отделения полиции раскрыли еще один факт грабежа. Так, 21 августа, в парке, расположенном на улице 28 мая, неизвестный преступник отобрал у жителя Баку К.Алджанова 97 манатов.

Преступник был найден и задержан сотрудниками полиции, им оказался ранее судимый житель Баку Э.Алиев.

Сотрудниками 22-го отделения полиции была задержана жительница Баку Т.Мурадова, которая 19 августа на территории Насиминского района похитила из сумочки женщины кошелек, в котором были 1100 манатов.