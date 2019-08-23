Меркель назвала основные темы переговоров на саммите G7

Канцлер Германии Ангела Меркель перечислила список основных тем, которые будут обсуждаться приглашенными лидерами на саммите «Большой семерки» во Франции. Видео с заявлением появилось на странице правительства в фейсбуке, пишет «Газета.ру».

Как отметила Меркель, страны обсудят ситуацию в Донбассе, отношения стран с российской стороной, а также мировую экологическую проблему на основе пожаров в лесах. Кроме того, лидеры стран затронут темы с Ливией и Сирией.

«Говорить друг с другом намного лучше, чем говорить друг о друге», — подчеркнула Меркель.