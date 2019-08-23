Китай протестует против решения США повысить пошлины
Китай выражает протест в связи с решением США вновь повысить пошлины на китайские товары, говорится в заявлении министерства коммерции Китая, передает РИА Новости.
"США 24 августа заявили о намерении повысить пошлины на китайский импорт объемом 550 миллиардов долларов. Китай в отношении этого выражает решительный протест", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.