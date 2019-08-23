Синоптики о погоде на завтра: жара
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, температура воздуха ночью - 20-24, днем - 30-35 градуса тепла, в Баку ночью - 22-24, днем - 33-35 градуса, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Атмосферное давление ниже нормы - 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 30-40 процентов.
На Апшеронских пляжах северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.
Температура морской воды на северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихов) - 26-27 градуса тепла.