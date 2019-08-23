Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провели несколько спецопераций против лиц, занимающихся продажей и незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба министерства.

Так, сотрудники управления задержали в Бинагадинском районе Баку жителя Лянкярана Мехмана Байрамова. Во время личного досмотра при нем было обнаружено 0,565 г метамфетамина, а в его автомобиле марки Opel - 1 кг 10 г метамфетамина. Задержанный признался, что это вещество он приобрел с целью дальнейшей продажи.

В Сураханском районе столицы был задержан неоднократно судимый житель Физулинского района Хагани Гасанов. При нем нашли 2,16 г героина. Во время обыска в его доме в поселке Говсан было выявлено еще 100,9 г героина.

На территории Хатаинского района была задержана наркоторговка Халида Агаева по прозвищу «Бибиханум». При ней обнаружили 78,17 г героина, а в ее доме в поселке Ахмедлы - 3 кг 20 г героина, 194,65 г опиума, 500 г метамфетамина и одни электронные весы.

По трем фактам были возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.