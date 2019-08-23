В рамках проекта "Дорога — это жизнь" Бакинского транспортного агентства организован визит-стажировка в ООО Bakubus и ООО STM при участии волонтеров программы "Транспортные агенты".

Как сообщили сегодня haqqin.az в агентстве, волонтеры были широко проинформированы об истории создания ООО Bakubus, реформах, проведенных в связи с модернизацией городского транспорта, достигнутых успехах, работе, проведенной в направлении организации службы пассажироперевозок в соответствии с современными требованиями. Было сказано, что охрана окружающей среды - один из основных принципов деятельности ООО Bakubus. Повторное использование после переработки воды, использованной для мойки автобусов на производственной базе, служит исключительно этому принципу.

Волонтеры также прогулялись по территории центра обучения водителей, ознакомились с созданными там условиями. Им рассказали об организованных для водителей тренингах, принципах работы на симуляторах. Занятия, проводимые в центре, главным образом включают в себя правила дорожного движения, теоретические уроки, практические занятия, тренировки безопасного вождения.

Отметим, что в рамках программы, подготовленной агентством, волонтеры повышают уровень знаний и навыков, участвуют в ознакомительных визитах и привлекаются к различным социальным акциям. Волонтерам, успешно завершившим двухмесячную программу и овладевшим практическими навыками, будут вручены сертификаты.