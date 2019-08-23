23 августа в Москве стартовал XII международный военно-музыкальный фестиваль. В фестивале, в котором Азербайджан впервые принимает участие, нашу страну представляют военный оркестр Высшего военного училища имени Гейдара Алиева и Ансамбль песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана

Согласно условиям фестиваля «Спасская башня», который считается одним из крупнейших военно-музыкальных фестивалей, каждой команде будет отведено шесть минут. В течение этого периода оркестры будут исполнять песни и марши представляемой ими страны и других народов мира.

Фестиваль, в котором принимают участие свыше тысячи музыкантов, вокалистов и танцоров, продлится до 1 сентября.