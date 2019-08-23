Джейхун Наджафов, собкор 17:47

США принимают меры для усиления военной мощи Азербайджана как своего стратегического союзника в регионе. Этой теме посвящена опубликованная международным изданием Eurasianet статья американского независимого журналиста, специализирующегося на освещении проблем безопасности в Центральной Азии, Джошуа Кучеры. Как утверждает автор, с каждым годом США по различным государственным каналам предлагают все большую военно-техническую поддержку азербайджанской армии.

В частности, в нынешнем 2019-м Вашингтон предусматривает финансовую поддержку военно-морским силам страны в размере 100 млн долларов в целях укрепления безопасности на Каспийском море. Не исключено, однако, что усиление военно-морского флота Азербайджана США рассматривают как одну из мер противодействия Ирану. Согласно отчетам Пентагона американскому Конгрессу, официально Министерство обороны США предложило Азербайджану в 2018 финансовом году 56,9 млн долларов, а в 2019-м - 42,9 млн для усиление пограничных и таможенных служб. В целом же в будущем предполагается значительно большая помощь - как по сравнению с уже оказанной, так и превосходящая предоставленную другим странам региона. Между тем Пентагон не стал обнародовать всю бюджетную информацию на 2019 финансовый год. «Возможно, реальная сумма, потраченная на программу этого года для Азербайджана, окажется больше 42,9 миллиона долларов и даже превысит помощь, предоставленную наиболее лояльному и заметному партнеру США в регионе – Грузии», - цитирует Eurasianet предположение аналитика SAM (программа Центра международной политики США) Кристины Аравия. За последние два года Азербайджан был третьим по величине получателем помощи по этой программе, уступив лишь Ливану и Иордании, «являющимся основными стратегическими партнерами США по борьбе с терроризмом», отмечает Аравия. Пока, правда, неясно, дошла ли эта финансовая поддержка до адресата - Азербайджана. Тем не менее, как считает Аравия, даже если помощь не была оказана, «тот факт, что Министерство обороны США уведомляет Конгресс» о соответствующей программе, «имеет огромное значение».

Однако, как утверждает Кучера, обе стороны предпочитают избегать темы военной помощи. В недавних официальных политических заявлениях о военных программах США в этом регионе не упоминаются ни Азербайджан, ни Каспийское море, а МИД Азербайджана предпочел не отвечать на просьбу о комментариях. А посольство США в Баку в ответ же на запрос Eurasianet о программе помощи ограничилось кратким заявлением: «Соединенные Штаты участвуют в программах по укреплению обороны и безопасности, включая совместные с добровольными странами-партнерами по всему миру усилия по обеспечению безопасности границ и нераспространению оружия массового уничтожения». Тем не менее автор издания утверждает, что на протяжении многих лет Азербайджан получал различную помощь от США для наращивания своих военно-морских и береговых сил на богатом нефтью и газом Каспийском море. В частности, программа «Каспийская гвардия» в первые годы «войны с международным терроризмом» помогла подготовить азербайджанский военно-морской спецназ. США также передали Азербайджану, Казахстану и Туркменистану подержанные патрульные катера. Однако показатель объема в нынешней программе помощи значительно выше, чем США тратили раньше. «С точки зрения Вашингтона Каспийское море особенно чувствительный фактор в стратегическом плане, потому что оно граничит с Ираном. И США долгое время работали над тем, чтобы помочь Азербайджану противостоять более сильному иранскому военному присутствию на Каспии», - считает Кучера. Он напоминает о напряженности между Азербайджаном и Ираном на Каспии в 2009 году, когда произошел инцидент с иранскими и азербайджанскими судами. «Это и стало поворотным моментом в решении США усилить морскую безопасность Баку», - утверждает журналист-аналитик. «Хотя в документах Пентагона Иран и не упоминается как фактор, обосновывающий новую помощь, есть несколько элементов, которые указывают на то, что акцент делается именно на этой предполагаемой угрозе. Тот факт, что Каспий является закрытым морем, не означает, что потенциальные угрозы уже ограничены. Это финансирование представлено как часть программы Европейского командования США «Безопасность на южной границе». Принимающие агентства определены как пункты пограничного и таможенного контроля в Астаре, прибрежном азербайджанском городе на границе с Ираном», - пишет автор. Eurasianet. Выбор нового пакета помощи примечателен тем, что, хотя напряженность в отношениях между США и Ираном и возросла с тех пор, как Дональд Трамп стал президентом в 2017 году, азербайджано-иранские отношения переживают период относительного спокойствия, указывается в статье. И нынешнее финансирование нацелено на «противодействие транснациональным угрозам» и «содействие стабильности Азербайджана, поддержку его сил безопасности в целях усиления их потенциала для обеспечения безопасности своих границ, выявления и предотвращения террористических операций, а также противодействие страны распространению оружия массового распространения и реагирование на кризисы». В докладе Минобороны США комитету по иностранным делам палаты представителей Конгресса сообщается, что «деньги предназначены для транспортных средств, включая 15 скоростных катеров, 14 систем обнаружения подводных целей, 25 пикапов и 34 вездехода. Пакет для Азербайджана должен включать в себя оборудование связи, включая радиосвязь, военно-морские радары и транспондеры для автоматической системы идентификации (универсальная система слежения за судами). Также выделяются средства на обучение подводному наблюдению. Однако помощь не включает ничего, что можно было бы классифицировать как летальное оружие. США также будут эксплуатировать оборудование в течение двух лет, после чего Азербайджан берет на себя ответственность за их эксплуатацию», - указывает Eurasianet.