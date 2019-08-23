Меркель прилетела на саммит G7 во Франции

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела во французский Биарриц на саммит G7, передает ТАСС.

Сообщается, что перед началом мероприятия Меркель проведет двусторонние переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как отмечается, они, вероятно, обсудят торговый конфликт между США и Китаем и пообщаются по поводу последствий пожаров в бразильской Амазонии.

Известно, что Меркель и Макрон в преддверии саммита ратовали за то, чтобы последняя тема обсуждалась в ходе встречи лидеров G7.