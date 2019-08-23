Пожар возник в субботу днем в крупном торговом центре на окраине Еревана, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе МЧС Армении, передает РИА Новости.

"На телефон службы спасения 911 24 августа поступил сигнал о пожаре в торговом центре "Малатиа молл" на улице Себастия в Ереване. По предварительным данным, пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с огнем борются более 10 пожарных расчетов. На месте работают психологи.