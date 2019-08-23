Отношения между Японией и Южной Кореей продолжают стремительно ухудшаться. В августе должно было быть продлено ежегодное соглашение между двумя странами об обмене чувствительной разведывательной информацией, но Сеул отказался это делать. В условиях, когда Северная Корея продолжает открыто наращивать свой ракетно-ядерный потенциал, такой шаг может больно ударить в первую очередь по самим южным корейцам, но для них сейчас, кажется, важнее насолить японцам.

Проблемы в области разведки обозначились еще в июле, когда из Южной Корей выслали двух военных атташе Японии, которые покупали информацию у местных носителей секретов, причем секретов северокорейских: о развитии ядерной программы КНДР, об уровне развития ракетной техники и деталях испытательных пусков, о показаниях северокорейских перебежчиков. Казалось бы, наличие такого общего проблемного соседа, как Северная Корея, должно подталкивать Японию и Южную Корею к углубленному сотрудничеству и совместным усилиям, чтобы купировать возможные угрозы, но старые исторические обиды заставляют пренебрегать актуальными военными угрозами.

Проявления взаимной нелюбви вспыхнули с заметной силой после решения южнокорейского суда присудить компенсации потомкам корейских рабочих, которых заставляли выполнять тяжелую и вредную работу на японских заводах в годы колонизации Корейского полуострова в 1910-1945 годах. Токио ответил введением ограничений на поставки важных материалов, используемых в производстве электронной техники. Теперь вот дошло до разрыва военных отношений: дескать, между странами отсутствует необходимое доверие.

Нельзя сказать, что и в Токио, где с недоумением восприняли такой шаг Сеула, не приложили усилий для усугубления ситуации. В Японии ежегодно выходит правительственный доклад «Белая книга по обороне», на основе которого затем строится национальная оборонная программа. Доклад будет опубликован только в сентябре, но японцы сознательно допустили утечку в прессу о том, что в новой «Белой книге» Южная Корея больше не занимает почетное место военного партнера номер два, на почетном месте после Соединенных Штатов, как было раньше, а замыкает список союзников после Индии, Австралии и стран Юго-Восточной Азии.

Собственно, сложно вообще говорить о союзнических отношениях, поскольку южнокорейское министерство обороны резко отреагировало на непроверенную неофициальную информацию, что японские военнослужащие могут оказаться в числе войск коалиции поддержки, если, не дай бог, Южная Корея подвергнется военному нападению со стороны КНДР. Военное руководство Республики Корея заявило, что японских войск на территории страны не будет даже в случае начала открытой войны между двумя Кореями.

На глазах распадается стратегический треугольник США – Япония – Южная Корея, который призван противостоять региональным амбициям Китая, КНДР и России. И нельзя не обратить внимание, что это происходит в условиях, когда Соединенные Штаты Дональда Трампа подчеркнуто холодно относятся к военным союзам, указывая, что США несет в них несправедливо высокую нагрузку. Но без посреднических усилий Вашингтона нынче крайне сложно представить, как Южная Корея и Япония снизят накал взаимных обид и вернутся к спокойному рабочему партнерству. Трампу пока интересней ругаться с Данией из-за Гренландии или упрекать американских евреев за то, что те голосуют за демократов, чем наводить порядок в стратегически очень важном регионе.