Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что совместный координационный центр Турции и США по контролю зоны безопасности на северо-востоке Сирии начал работу, сообщает агентство Anadolu.

"Совместный с США координационный центр по зоне безопасности в Сирии начал работу в полную силу. Сегодня был осуществлен первый совместный вертолетный вылет. Кроме того, приступили к уничтожению принадлежащих террористам складов с оружием", - цитирует министра агентство.

Ранее Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.