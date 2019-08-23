Шабранские села летом остались без воды люди просят нас о помощи
В это трудно поверить, но в селах Пирамсан и Араблар в Шабранском районе нет водопровода. А расположены эти населенные пункты вовсе не в труднодоступной горной местности или вдали от цивилизации, а буквально вдоль трассы Баку – Губа, всего-то в полутора часах езды от столицы. Тем не менее сюда не поступает ни питьевая, ни техническая вода, сельчане вынуждены, как в средневековье, возить домой воду за 3-4 километра на лошадях, ослах или самодельных тачках.
В Шабране, как и в других северных районах Азербайджана, природных источников воды не хватает, и если в какой-то местности отсутствует водопровод, это создает проблемы не только бытового, но и экологического характера. Без регулярного полива сельскохозяйственные угодья дают скудный урожай, которого не хватает даже для нужд местного населения.
Еще одна беда региона – массовая вырубка лесов. Неумолимо нарастает процесс опустынивания. В результате исчезают и те скудные источники воды, которые прежде спасали живущих здесь. Жители сел надеются лишь на дожди, но и они приносят проблемы – потоки, которые раньше сдерживали деревья и кустарники, теперь смывают посевы и подтопляют населенные пункты.
«Осенью и зимой мы еще как-то справляемся, но когда наступает лето, жить здесь просто невыносимо. Чтобы полить то, что посадили, таскаем ведра сотнями. А потом, после тяжелой работы в поле и на хозяйстве, не можем даже нормально помыться. Да что там помыться – для питья воды не хватает. И до каких пор мы должны издалека таскать воду? Почему у нас не прокладывают водопровод, как в другие села?», - возмущается житель Араблар Гюльага Халыгов.
Из-за проблем с водой гибнут поля и сады. Сельчане ежегодно высаживают овощи и фрукты в надежде обеспечить себя на зиму и немного заработать их продажей. Однако нехватка воды лишает их этой возможности.
"В летние месяцы мы днями и ночами напролет ждем своей очереди на лошадь или осла, чтобы с реки воду довезти до своего двора и полить сад и огород. Но когда овощи созревают, то есть в самую изнуряющую жару, речки пересыхают и наши сады и огороды гибнут. Из-за невозможности полива редкие сохранившиеся деревья тоже не приносят урожая. Земля на наших глазах превращается в пустыню, становится бесплодной", - с горечью рассказывает Нариман Фатуллаев.
Те же беды и у жителей села Пирамсан. Они выживают только благодаря артезианским колодцам, которые вырыли у себя во дворах зажиточные сельчане. Но и тогда возникают проблемы – то насосы выходят из строя, то моторы.
«Село превратилось в серую пустыню, - утверждают сельчане. - Ни деревьев не осталось, ни огородов. А ведь здесь нет ни заводов, ни фабрик, чтобы зарабатывать себе на жизнь мы должны работать в полях и огородах. Но как в таких условиях вести хозяйство? Вся наша молодежь практически безработная. Несколько человек в селе вырыли артезианские колодцы, и все по очереди берут у них воду. И никто не знает – можно ли эту воду пить, никаких анализов никто не проводил. А между тем люди жалуются на различные желудочно-кишечные заболевания».
«Жители этих двух сел неоднократно обращались со своей проблемой в соответствующие органы. Последнюю телеграмму они отправили несколько дней назад. Говорили они об отсутствии воды и на встрече с недавно назначенным на должность главы района Асифом Гусейновым. Глава выслушал, покивал, но пока ничего не предпринял.
«Несколько лет назад через наше село был проложен новый Самур-Апшеронский канал, по которому вода попадает в водохранилище Тахтакерпю. И если от канала отвести несколько линий, то наш Пирамсан можно было бы полностью обеспечить водой. В некоторых селах района, в том числе в Гандабе, Шахназарли, Девечикенде, проблема с водой уже частично решена. В эти населенные пункты из родников проложены трубы водоснабжения. А в села Зейва и Гушчу после настойчивых жалоб жителей проведен водопровод от канала. Только мы остались без воды», - говорят жители Пирамсана.
Дело в том, уверяют сельчане, что земли вокруг канала скуплены состоятельными предпринимателями. Они разбили там сады и завели животноводческие хозяйства. У этих новоявленных бизнесменов нет никаких проблем с водой, так как из канала в их хозяйства отведены специальные линии.
Как сообщили жители сел Пирамсан и Араблар, еще в 2014 году был подготовлен проект по прокладке водоводов из водохранилища Тахтакерпю и Самурского канала в села района. Таким образом были обеспечены села Хызынского и Сиязанского районов, а вот шабранцы по-прежнему мучаются без воды.
О проблеме с водоснабжением сел прекрасно осведомлены в Исполнительной власти Шабранского района, но они, видимо, не спешат ее решать.
«Подача воды из Самур-Апшеронского канала в села не входит в полномочия властей района. Этот вопрос контролирует ОАО Meliorasiya və Su Təsərrüfatı. Да и нельзя оттуда воду забирать, так как этот канал снабжает водой Баку. Однако решение проблем с обеспечением водой сел Пирамсан и Араблар включено в государственную программу 2019-2020 годов», - заявил корреспонденту haqqin.az представитель ИВ района.
А сотрудник ОАО Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Дильгам Шарифов ззаявил, что из-за засухи в этом году в каналах нет воды, а объем воды, попадающей в водохранилище Тахаткерпю, гораздо ниже, чем в аналогичные период прошлого года. Но в будущем планируется проведение линий от канала в села района.
«Предусмотрено проведение линий водоснабжения от канала, в том числе в села Пирамсан и Араблар. Сельчане хотят, чтобы на их приусадебные участки шли трубы протяженностью не менее 80-100 метров, но на это нужны средства. В следующем месяце глава Meliorasiya və Su Təsərrüfatı встретится с жителями сел, их жители смогут рассказать о своих проблемах. Быть может, тогда водная проблема и будет решена», - считает Шарифов.
Мелиоратор к тому же предупредил, за разрешением на рытье артезианских колодцев сельчане обязательно должны обращаться в их ОАО.
Руководитель пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы сообщил, что проблемы этих сел не в компетенции их ведомства - эти села водой должны снабжать не «Азерсу», а муниципалитеты.
«Однако наши специалисты проводили исследования на тех территориях, и мы планируем проведение линий водоснабжения от горных источников к селам. Сотрудники нашего проектного департамента рассмотрели вопрос обеспечения села Пирамсан и других сел водой. Возможно, эта проблема будет решена в будущем году», - пообещал представитель «Азерсу».
В общем, жителям Пирамсана и Араблар придется еще обходиться без воды. Но надежда, что соответствующие структуры решат эту проблему, все же есть…