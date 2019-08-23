Гюльнар Алиева, собкор 20:19

В это трудно поверить, но в селах Пирамсан и Араблар в Шабранском районе нет водопровода. А расположены эти населенные пункты вовсе не в труднодоступной горной местности или вдали от цивилизации, а буквально вдоль трассы Баку – Губа, всего-то в полутора часах езды от столицы. Тем не менее сюда не поступает ни питьевая, ни техническая вода, сельчане вынуждены, как в средневековье, возить домой воду за 3-4 километра на лошадях, ослах или самодельных тачках.

В Шабране, как и в других северных районах Азербайджана, природных источников воды не хватает, и если в какой-то местности отсутствует водопровод, это создает проблемы не только бытового, но и экологического характера. Без регулярного полива сельскохозяйственные угодья дают скудный урожай, которого не хватает даже для нужд местного населения. Еще одна беда региона – массовая вырубка лесов. Неумолимо нарастает процесс опустынивания. В результате исчезают и те скудные источники воды, которые прежде спасали живущих здесь. Жители сел надеются лишь на дожди, но и они приносят проблемы – потоки, которые раньше сдерживали деревья и кустарники, теперь смывают посевы и подтопляют населенные пункты. «Осенью и зимой мы еще как-то справляемся, но когда наступает лето, жить здесь просто невыносимо. Чтобы полить то, что посадили, таскаем ведра сотнями. А потом, после тяжелой работы в поле и на хозяйстве, не можем даже нормально помыться. Да что там помыться – для питья воды не хватает. И до каких пор мы должны издалека таскать воду? Почему у нас не прокладывают водопровод, как в другие села?», - возмущается житель Араблар Гюльага Халыгов. Из-за проблем с водой гибнут поля и сады. Сельчане ежегодно высаживают овощи и фрукты в надежде обеспечить себя на зиму и немного заработать их продажей. Однако нехватка воды лишает их этой возможности.

"В летние месяцы мы днями и ночами напролет ждем своей очереди на лошадь или осла, чтобы с реки воду довезти до своего двора и полить сад и огород. Но когда овощи созревают, то есть в самую изнуряющую жару, речки пересыхают и наши сады и огороды гибнут. Из-за невозможности полива редкие сохранившиеся деревья тоже не приносят урожая. Земля на наших глазах превращается в пустыню, становится бесплодной", - с горечью рассказывает Нариман Фатуллаев. Те же беды и у жителей села Пирамсан. Они выживают только благодаря артезианским колодцам, которые вырыли у себя во дворах зажиточные сельчане. Но и тогда возникают проблемы – то насосы выходят из строя, то моторы. «Село превратилось в серую пустыню, - утверждают сельчане. - Ни деревьев не осталось, ни огородов. А ведь здесь нет ни заводов, ни фабрик, чтобы зарабатывать себе на жизнь мы должны работать в полях и огородах. Но как в таких условиях вести хозяйство? Вся наша молодежь практически безработная. Несколько человек в селе вырыли артезианские колодцы, и все по очереди берут у них воду. И никто не знает – можно ли эту воду пить, никаких анализов никто не проводил. А между тем люди жалуются на различные желудочно-кишечные заболевания».

«Жители этих двух сел неоднократно обращались со своей проблемой в соответствующие органы. Последнюю телеграмму они отправили несколько дней назад. Говорили они об отсутствии воды и на встрече с недавно назначенным на должность главы района Асифом Гусейновым. Глава выслушал, покивал, но пока ничего не предпринял. «Несколько лет назад через наше село был проложен новый Самур-Апшеронский канал, по которому вода попадает в водохранилище Тахтакерпю. И если от канала отвести несколько линий, то наш Пирамсан можно было бы полностью обеспечить водой. В некоторых селах района, в том числе в Гандабе, Шахназарли, Девечикенде, проблема с водой уже частично решена. В эти населенные пункты из родников проложены трубы водоснабжения. А в села Зейва и Гушчу после настойчивых жалоб жителей проведен водопровод от канала. Только мы остались без воды», - говорят жители Пирамсана. Дело в том, уверяют сельчане, что земли вокруг канала скуплены состоятельными предпринимателями. Они разбили там сады и завели животноводческие хозяйства. У этих новоявленных бизнесменов нет никаких проблем с водой, так как из канала в их хозяйства отведены специальные линии. Как сообщили жители сел Пирамсан и Араблар, еще в 2014 году был подготовлен проект по прокладке водоводов из водохранилища Тахтакерпю и Самурского канала в села района. Таким образом были обеспечены села Хызынского и Сиязанского районов, а вот шабранцы по-прежнему мучаются без воды. О проблеме с водоснабжением сел прекрасно осведомлены в Исполнительной власти Шабранского района, но они, видимо, не спешат ее решать.