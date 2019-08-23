Британия направила эсминец в Ормузский пролив

Британский эсминец HMS Defender присоединится к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Королевских ВМС.

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес в этой связи отметил, что "Великобритания готова защищать свободу судоходства всякий раз, когда она подвергается испытаниям".

Ранее Госдепартамент заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов.

Великобритания в начале августа заявила о своей поддержке международной морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе после того, как 19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), судно, принадлежащее шведской компании Stena Bulk, было задержано "в связи с нарушением международных правил" и сопровождено до берега для проверки.