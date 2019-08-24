На процессе судья Фаик Ганиев зачитал приговор, согласно которому Гюнель была приговорена к 3 годам лишения свободы. Согласно статье 70 Уголовного кодекса, вынесенный приговор был признан условным с испытательным сроком в один год.

Напомним, что инцидент произошел 20 февраля этого года в Сабунчинсокм районе в поселке Рамана. В час ночи пьяный Ильхам Гусейнов устроил в доме скандал – принялся избивать и оскорблять членов своей семьи. Девушка, которой надоели пьяные дебоши отца, взялась за нож и нанесла ему три удара.

Суд установил, что Ильхам Гусейнов нигде не работал, злоупотреблял алкогольными напитками и постоянно устраивал скандалы в семье. Из-за тяжелого материального положения семьи Гюнель после окончания школы была вынуждена пойти работать. Она была единственной, кто работал в этой семье. Она же и оплачивала все коммунальные услуги. Из-за того, что у них не было средств для оплаты газа, им отключили его и долгое время семья готовила пищу и заваривала чай на дровяной печке во дворе своего дома.

Глава же семейства ежедневно находил средства себе на выпивку и после принятия горячительных напитков избивал жену и дочь. Неоднократно он выгонял Гюнель из дома, девушка была вынуждена ночевать или в мечети, или у тети. Очередной пьяный дебош отца, избиение им матери и угрозы сжечь дом вынудили девушку взяться за нож.

«Отец, как всегда, в полночь пьяным заявился домой и принялся оскорблять и избивать маму. Я не могла уже контролировать себя – бросилась на кухню, взяла нож и нанесла несколько ударов в спину и грудь отца. Я не хотела его убивать, я просто хотела защитить мать. Я сожалею о происшедшем. Сейчас мы живем нормально – отец больше не пьет и не избивает маму, ласков со мной», - сказала на суде девушка.