В Берлине за убийство грузина арестован россиянин

Россиянин задержан по подозрению в убийстве мужчины в берлинском районе Моабит, судья выдал ордер на его арест. Об этом сообщила в субботу в Twitter прокуратура столицы ФРГ.

Убитый - 40-летний гражданин Грузии, уточнили в ведомстве. "Были обнаружены орудие убийства и велосипед, на котором, предположительно, пытался скрыться подозреваемый", - указали в прокуратуре. "48-летний гражданин России был вчера временно задержан в районе совершения преступления", - говорится в сообщении.

"По запросу прокуратуры был выдан ордер на арест. Подозреваемый находится в СИЗО", - подчеркнули в ведомстве.

О том, что убитый был гражданином Грузии, в субботу сообщила газета Berliner Kurier. По ее данным, речь идет о Зелимхане К., который уже несколько лет проживал в Берлине с супругой и двумя детьми. Газета пишет, что он входил в состав антитеррористического подразделения грузинского МВД и участвовал в спецоперации в ущелье Лопота в августе 2012 года, выступал в качестве переговорщика от МВД Грузии с исламистами, проникшими из Дагестана. Газета также сообщила, что по подозрению в совершении преступления полицией Берлина был задержан уроженец Чечни.

В пятницу в полиции ФРГ в Twitter сообщили, что около полудня неизвестный, передвигавшийся на велосипеде, застрелил мужчину в Моабите и скрылся с места преступления. Последний умер после выстрела в голову. Позже Генпрокуратура столицы ФРГ сообщила о задержании подозреваемого.