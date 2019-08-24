На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Сумгаите в Доме торжеств «Нур» начался пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной пожарной охраны и Сумгаитского регионального центра МЧС.

Из Дома торжеств во время пожара были эвакуированы 300 гостей и 60 человек персонала.

Пострадавших нет. Пожар потушен силами МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.