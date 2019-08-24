Пожар в Доме торжеств в Сумгаите: эвакуированы 360 человек видео
На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Сумгаите в Доме торжеств «Нур» начался пожар, сообщает пресс-служба МЧС.
На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной пожарной охраны и Сумгаитского регионального центра МЧС.
Из Дома торжеств во время пожара были эвакуированы 300 гостей и 60 человек персонала.
Пострадавших нет. Пожар потушен силами МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.