За политически верную песню… сытное питание! наша реплика
Нет людей более отзывчивых на колебания политической линии, чем деятели шоу-бизнеса. Со времен средневековья менестрели, скальды и прочие бременские музыканты чутко откликались на запросы королей и президентов, пропагандируя их деяния в доступной для народа форме. Кушать-то хочется, а за политически верную песню патриотического содержания питание всегда полагалось сытное и обильное.
Не стали исключением в этом правиле и творцы индийских хитов. Только Нарендра Моди обрадовал страну аншлюсом Кашмира, как 250-миллионный индийский сектор YouTube буквально «порвал» новый хит - песня о молодом индусе, который теперь может поехать в Кашмир, купить там землю и недорого жениться на местной молодой девушке, слава Моди!
После чего подобная музыкальная продукция зазвучала буквально из каждого утюга, поп-патриотизм стал самым популярным музыкальным направлением, а индийские звезды эстрады второго и третьего ряда устремились с этим репертуаром в гастрольный чес по индийским штатам.
Песни штампуются как на конвейере, но гуру этого направления всего один - Нитеш Сингх Нирмал, совладелец музыкальной студии Rang в Бихаре, штате на востоке страны. Не имея музыкального образования, он долгое время перебивался с хлеба на воду, зарабатывая тем, что записывал на CD и флешки подборки наиболее популярных индийских исполнителей. А его «студия» представляла из себя небольшой, сделанный из картона и жести, ларек на местном рынке.
Но, как сейчас говорит он сам, после прихода к власти нынешней правящей партии Бхаратия Джаната и премьера Моди у него открылось вдохновение и он понял в чем его призвание - песни о национализме.
«С тех пор я служу нации», - скромно говорит о себе продюсер, автор песен, композитор и гуру поп-патриотизма Нирмал. - «Миллионы людей танцуют под мои песни, а я стремлюсь радовать их новинками».
И действительно стремится, работает не покладая рук. С момента аншлюса Кашмира еще и месяца не прошло, а у Нирвала уже готовы почти сорок песен на эту тему, которые у него с радостью разбирают певцы и певички, уже изрядно подзабытые публикой, но все еще грезящие возвращением на сцену.
Более того, к нему уже обратились за репертуаром несколько звезд первой величины - так что на ближайшее будущее финансовое благополучие, всеиндийскую известность и востребованность Нирвал себе обеспечил.
Кстати, о финансовом благополучии. Один из исполнителей его произведений откровенно признался журналистам: «Все эти песни - жуткая халтура, дешевый пафос и до ужаса примитивно. Но если я не буду их петь - их возьмет в свой репертуар кто-то другой, а я потеряю деньги». Собственно, это все, что нужно знать о патриотизме индийского, да и всякого прочего, шоу-бизнеса.