Нет людей более отзывчивых на колебания политической линии, чем деятели шоу-бизнеса. Со времен средневековья менестрели, скальды и прочие бременские музыканты чутко откликались на запросы королей и президентов, пропагандируя их деяния в доступной для народа форме. Кушать-то хочется, а за политически верную песню патриотического содержания питание всегда полагалось сытное и обильное.

Не стали исключением в этом правиле и творцы индийских хитов. Только Нарендра Моди обрадовал страну аншлюсом Кашмира, как 250-миллионный индийский сектор YouTube буквально «порвал» новый хит - песня о молодом индусе, который теперь может поехать в Кашмир, купить там землю и недорого жениться на местной молодой девушке, слава Моди!

После чего подобная музыкальная продукция зазвучала буквально из каждого утюга, поп-патриотизм стал самым популярным музыкальным направлением, а индийские звезды эстрады второго и третьего ряда устремились с этим репертуаром в гастрольный чес по индийским штатам.

Песни штампуются как на конвейере, но гуру этого направления всего один - Нитеш Сингх Нирмал, совладелец музыкальной студии Rang в Бихаре, штате на востоке страны. Не имея музыкального образования, он долгое время перебивался с хлеба на воду, зарабатывая тем, что записывал на CD и флешки подборки наиболее популярных индийских исполнителей. А его «студия» представляла из себя небольшой, сделанный из картона и жести, ларек на местном рынке.

Но, как сейчас говорит он сам, после прихода к власти нынешней правящей партии Бхаратия Джаната и премьера Моди у него открылось вдохновение и он понял в чем его призвание - песни о национализме.