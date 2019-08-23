В минувшую среду в Тегеране за доллар давали 116 тысяч 500 риалов. В 2015 году, когда в Вене подписывалось соглашение по ядерной программе Ирана, доллар стоил 32 тысячи риалов. «Количество нолей на ценниках в магазинах растет, народ волнуется и с этим нужно что-то делать», - решили иранские власти.

Выход из положения был предложен простой. В Меджлис из администрации президента поступил срочный законопроект, суть которого в том, что в стране появится новая денежная единица - туман, по сути - риал без четырех нолей. Вместе с ним появится и мелочь, парсех, которых в тумане будет ровно сто. В итоге, за доллар будут давать 11 туманов и 65 парсехов, что, согласитесь, выглядит как-то более солидно, что ли.

Конечно, на ум сразу приходят строки Сергея Есенина из его великолепных «Персидских мотивов»: «Я спросил сегодня у менялы, что дает за полтумана по рублю…» И действительно, туман в те далекие годы уже был в обращении. Но и потом никуда не исчез, для удобства в современном Иране так называют 10 риалов. Впрочем, в правительстве страны к вопросу количества нолей решили, видимо, подойти более радикально.

Предложенный проект предусматривает замену риала на туман в течение двух лет. Причем, как это обычно водится за чиновниками, утверждается, что эта реформа не потребует особых затрат. «Мы все равно печатаем в год около 700 миллионов новых банкнот взамен старых», - заявил управляющий Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати. - «Нет принципиальной разницы в том, что на них будет изображено, себестоимость одной банкноты особо не изменится».

Местные эксперты утверждают, что парламент вряд ли одобрит законопроект в ближайшее время. Согласно Конституции Ирана и регламента Меджлиса, для обсуждения законопроекта у него есть два года, как раз до окончания полномочий Хасана Рухани в 2021 году.

Правда, в марте следующего года в стране пройдут парламентские выборы. И, возможно, закон будет принят уже новым составом Маджлиса, а в президентской администрации еще успеют получить заработную плату в новой валюте.

Впрочем, возможное сопротивление парламента туману - это из области предположений. Конечно, найдутся депутаты, которые будут твердить о покушении на скрепы - нынешний риал не менял дизайн со времен Исламской революции. Или такие, кто проголосует против исключительно из неприязни к администрации. Но вопрос-то, по большому счету, не слишком уж принципиальный, личных интересов иранской элиты особо не затрагивающий.

Другое дело - предложение о валютных курсах, которых в Иране на сегодня аж целых три. Один - официальный, 42 000 риалов за доллар, который могут использовать импортеры товаров первой необходимости. Другой - рыночный, те самые 116 тысяч 500 - для простых граждан. Ну и средний - Nima, который используется банками, покупающими иностранную валюту, а также предприятиями, когда они конвертируют свои экспортные доходы. На сегодня он равен примерно 110 тысячам риалов, то есть - приближается к рыночному.

Словом, богатейшая почва для махинаций и коррупции - получить право на использование официального курса очень выгодно. Так вот блуждающее по коридорам Меджлиса уже минимум пару лет предложение отменить три курса и оставить один, привязанный к рынку, - точно не пройдет. Слишком много у него могущественных противников.