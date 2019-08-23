Виктория Магда, специально для haqqin.az 00:39

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл региональный визит в Центральную Азию ограничил посещением только двух стран – Казахстана и Узбекистана. Эти государства должны сыграть заметную роль в постконфликтном восстановлении Афганистана. Именно об этом шла речь на переговорах с президентами Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым на заседании группы высокого уровня в формате «С5+1».

Центрально-Азиатский регион сегодня напоминает татами, сошлись атлеты разных весовых категорий. Но если для России Центральная Азия традиционно регион стратегических интересов, а Китай укрепился здесь экономически и уже не скрывает своего желания установить тесные военно-политические связи со странами региона, то влияние США, после закрытия американских военных баз в Ханабаде (Узбекистан) и в бишкекском аэропорту Манас (Киргизия) заметно снизилось. Именно поэтому была создана консультативная площадка «С5+1» (страны Центральной Азии и США), предложенная Вашингтоном в 2015 году для обсуждения и продвижения экономических проектов, где Вашингтон выступает в роли медиатора. Формат можно расценивать, как реакцию на создание Евразийского экономического союза и китайскую инициативу «Один пояс – один путь». Вашингтон понял, что нужен какой-то механизм для контроля и взаимодействия в регионе. Формат перспективный, если, конечно, из нынешнего мягкого состояния он не переродится в более формальное, жесткое объединение, в котором Вашингтон начнет навязывать свою повестку.

Дэвид Хэйл приехал в регион для проведения очередного заседания группы «С5+1». Главы МИД региона встретились с американским дипломатом в Нур-Султане в закрытом режиме. В открытый доступ была допущена лишь информация о том, что встречавшиеся рассматривали возможность дальнейшего расширения торговых связей, привлечения инвестиций и реализацию многосторонних экономических проектов в регионе, а также вопросы оказания содействия восстановлению Афганистана. А помочь Вашингтону в этом, как уже было сказано выше, могут Казахстан и Узбекистан. В США считают Казахстан одним из основных партнеров в Центральной Азии. В повестке отношений двух стран постоянно фигурируют вопросы еще большего расширения экономического сотрудничества и увеличения объема американских инвестиций. Впрочем, для США Казахстан всегда был интересен как «кладовая энергоресурсов». В республике работает более 300 американских компаний. За время независимости Казахстана они инвестировали в страну более 50 млрд долл. По итогам прошлого года объем американских инвестиций установил новый абсолютный рекорд, достигнув 5,3 млрд долл. За январь-июнь нынешнего года товарооборот между двумя странами составил 1,1 млрд долл., что на 31,8% больше, чем за аналогичный период 2018 г. Казахстан, как отметила в беседе с haqqin.az политолог Жанар Тулиндинова, интересен США с точки зрения экономики, как наиболее сильная страна региона, переживающая процесс смены власти и политической трансформации. Не исключено, что США рассматривают эти процессы с точки зрения окна возможности для усиления своего влияния и на Казахстан, и на регион в целом. Так недавно в The National Interest была опубликована статья, в которой автор - директор центра внешней политики фонда Allison Люк Коффи - акцентировал внимание на транзите власти в Казахстане и рекомендовал президенту США ДональдуТрампу посетить Нур-Султан для «обновления партнерства». Похоже, США рассматривают Казахстан в некотором роде как опорную страну в Центрально-Азиатском регионе.

Во-первых, Казахстан для США – это важный элемент логистики в афганском направлении. Во-вторых, у США есть интересы в энергетической сфере Казахстана. В-третьих, несмотря на декларируемый проевразийский выбор Казахстана, ориентация местной элиты преимущественно прозападная, что объясняется вполне объективными факторами – направленностью бизнеса на западные экономические и финансовые потоки. Но несмотря на хорошие отношения США с Казахстаном, центральным военно-политическим партнером Вашингтона в регионе сегодня является Узбекистан. Так, за последние годы Вашингтон и Ташкент реализовали несколько программ по укреплению границы на сумму свыше 15 млн долл. В 2014 году США выделили безвозмездный грант на сумму свыше 12 млн долл. на проекты укрепления материально-технического обеспечения правоохранительных и таможенных органов Узбекистана, реконструкцию таможенного поста «Алат» и строительство погранкомплекса «Лябоб». В апреле 2015 года Узбекистан получил на безвозмездной основе оборудование для борьбы с наркобизнесом на сумму 6,2 млн долл. А в 2015 году Пентагон передал МО республики 328 современных боевых машин. Это была крупнейшая в истории военно-техническая помощь центральноазиатским странам.