Израиль бомбит войска Ирана обновлено 01:40
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели.
"Истребители Армии обороны Израиля недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям в Акрабе в Сирии. Удару подверглись силы "Аль-Кудс" (силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции - ред.), а также шиитские формирования, которые планировали атаку на израильские цели с сирийской территории в последние дни. Сорванная атака включала планы по запуску нескольких оснащенных вооружением беспилотников для использования против израильских объектов", - говорится в распространенном военными заявлении.
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Несколько мощных взрывов прогремели в небе над Дамаском, передает РИА Новости.
По информации гостелевидения, сирийские ПВО отражают атаку над столицей страны. Других подробностей пока нет.
Подобные атаки на различные объекты в сирийской столице и ее окрестностях регулярно наносит Израиль. Так, 1 июля ударам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг Сирии. 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, в результате погиб один военный, двое были ранены.
Израильская авиация нередко использует воздушное пространство Ливана для ударов по сирийской территории.