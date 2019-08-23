Напряженность на киргизско-таджикской границе: снова стреляют

В Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном строительство забора на приграничной территории вызвало конфликт между местными жителями, сообщает агентство 24.kg.

Госпогранслужба Киргизии уточнила, что инцидент произошел в Лейлекском районе: «Около 15-20 граждан Таджикистана потребовали от жителя Жаны-Жерской сельской управы Киргизии прекратить строительство забора на территории его дома, ссылаясь на то, что дом находится на неописанном участке границы. Между ними и хозяином забора произошла словесная перепалка, после чего граждане Таджикистана начали разрушать забор».

ГПС Киргизии отмечает, что граждане Таджикистана закидывали камнями киргизских пограничников, прибывших на место происшествия, и пытались отнять у них оружие (по некоторым сведениям, они также некоторое время удерживали киргизских милиционеров). Только после предупредительных выстрелов таджики отступили.

ГПС Киргизии не сообщает о пострадавших, однако руководитель аппарата Лейлекской районной администрации рассказал «Азаттыку», что в конфликте от камней пострадали двое граждан Киргизии. Один из них – сотрудник милиции, которого доставили в больницу.

Официальной версии Таджикистана в связи с инцидентом пока нет.

Отметим, что на границе Киргизии и Таджикистана несколько раз происходили конфликты из-за споров о принадлежности земель или использования водных ресурсов. В марте 2019 года спор между жителями киргизского села Аксай и таджикского села Мехнатобод из-за строительства дороги привел к столкновениям, в ходе которых несколько человек были убиты, десятки пострадали. Еще один конфликт произошел в прошлом месяце, когда жители таджикского анклава Ворух и киргизского села Аксай попытались установить флаги своих стран на спорной территории. Участники забрасывали друг в друга камнями и применяли огнестрельное оружие, сообщалось об одном убитом с таджикской стороны и примерно о трех десятках раненых с обеих сторон.