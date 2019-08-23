«Большая семерка»: У Ирана не должно быть ядерного оружия

Главы стран «Большой семерки», встреча которых проходит во французском Биаррице, сошлись во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и выразили намерение способствовать миру и стабильности в Ближневосточном регионе. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на представителя делегации.

По данным собеседника агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе обсуждения заявил, что Токио «серьезно озабочен тем, что Иран превысил уровень обогащения урана», и что «правительство Японии намерено продолжать добиваться дипломатического урегулирования» данной проблемы.

Напомним, Иран прекратил выполнять часть своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий после того, как США в одностороннем порядке покинули СВПД.