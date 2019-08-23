Израильские беспилотники потерпели крушение над Ливаном

Два израильских беспилотных летательных аппарата упали на территории Ливана, сообщает Reuters со ссылкой на сообщения представителя ливанской политической организации «Хезболла» .

Согласно информации, в ночь на воскресенье один из БПЛА рухнул в южных пригородах Бейрута, второй — взорвался, не долетев до земли.

По словам местных жителей, звук взрыва был слышен на значительной территории. Других подробностей о падении беспилотников не приводится.

Представитель «Хезболлы» заявил, что израильские беспилотники сбили боевики движения, передает NEWSru.co.il,

Пресс-служба Армии обороны Израиля пока не комментирует данную информацию.