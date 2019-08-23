Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии
В воскресенье боевики йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) с помощью беспилотников атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на военного представителя группировки, передает Reuters.
"Беспилотники атаковали диспетчерскую вышку в аэропорту", - говорится в сообщении.
Саудовские власти данную информацию пока не комментируют.
Для подобных атак, целями которых зачастую становятся аэропорты в Абхе и Джизане, на юго-западе Саудовской Аравии, боевики-хуситы обычно задействуют беспилотные дроны-камикадзе "Касеф-2К", сообщает Newsru.Co.Il. Это новая версия летательных аппаратов Ababil-T иранского производства. Особенность данного БПЛА в том, что он взрывается на высоте нескольких десятков метров, поражая осколками значительную территорию.