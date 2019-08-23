Минобороны о ситуации на фронте
Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кемерли Газахского района.
Позиции азербайджанской армии также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Гарвенд, Новрузлу, Мярзили Агдамского района, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёранбойского, Тертерского и Агдамского районов.