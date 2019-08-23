В сообщении северокорейского агентства ЦТАК говорится, что испытания прошли безупречно, поражены все цели. Технические характеристики новой системы вооружений не приводятся, пишет Дойче велле.

Отмечается, что на испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он похвалил северокорейских ученых за успехи и призвал их продолжать военные разработки, чтобы "решительно перечеркнуть постоянно нарастающую милитаристскую угрозу со стороны враждебных сил".

Днем ранее Северная Корея сообщила об испытаниях двух баллистических ракет малой дальности. По подсчетам южнокорейских экспертов, эти ракеты преодолели около 380 километров, максимальная высота полета составляла 97 километров.