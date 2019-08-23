Президент отправил чиновников учителями в школу

На совещании, посвященном школьному образованию, президент, комментируя эту тему, заявил, что «школа – вопрос нашего будущего, это должно стать делом и долгом всего общества».

В Узбекистане президент Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать правила, по которым хокимы (главы администраций) всех уровней должны будут преподавать в школах по три раза в неделю. Об этом сообщает Kun.uz.

«Возникает естественный вопрос. Сколько раз в месяц хокимы областей, районов и городов ходят в школы и встречаются с детьми? Или сколько раз они рассказали детям о проводимых реформах в стране? К сожалению, хокимы, которые сидят в этом зале, и другие даже не думали об этом. Некоторые из них ограничиваются проведением мероприятий в начале учебного года», – цитирует издание слова узбекского президента.

Наряду с хокимами, по его словам, в школах также должны проводить занятия министры, успешные предприниматели и финансисты.

Когда планируется ввести такой порядок, не уточняется.

На совещании также было отмечено, что «в сложные годы переходного периода снизились авторитет и престиж учительской профессии». Президент Мирзиеев признал ответственность власти за ситуацию, указав, что «привлекая учителей собирать хлопок и чистить улицы, мы испортили их репутацию, многие программы развития школьного образования были выполнены не на должном уровне».