Евгений Бай, автор haqqin.az 11:20

Главной внешнеполитической новостью в Москве, весьма неожиданной, кстати, стало приглашение Запада России вновь занять почетное место в G8 - так называемой "Большой Восьмерке". Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он сказал, что формат G8 с участием России является более уместным, нежели ныне существующий, и предложил пригласить Россию к участию в саммите "клуба самых сильных" в 2020 году, который будет проходить в Америке. Источники CNN утверждали, что инициатива о приглашении России изначально исходила от президента Франции Эмманюэля Макрона, и Трамп с ней согласился.

Что они хотели сказать? Понять, что конкретно хотели предложить России Трамп и Макрон сложно. Тем более что последний тут же поспешил включить заднюю скорость. Он назвал возвращение России в G8 "стратегической ошибкой" из-за неразрешенной ситуации на Украине. По его мнению, восстановление России в клубе без каких-либо условий будет признанием слабости G7. «Это бы означало, что семь стран, которые пять лет назад приняли решение отстранить Россию, признают неэффективность того решения», - заявил французский лидер и подчеркнул, что возвращение России будет актуальным лишь в случае выработки решения по Украине на основе Минских соглашений. Спрашивается: а зачем тогда Макрон вообще поднял вопрос о приглашении России на следующий саммит G8? Что это было - попыткой проявить сильную внешнеполитическую инициативу в телефонном разговоре с Трампом или неудачным экспромтом? С президентом США все более или менее ясно. Он вступает в новую избирательную кампанию и ему важно дать нации некий позитив. Трамп хочет показать, что ему важно держать своего противника - Россию под контролем, это лучше, чем в открытую конфликтовать с ней. То, что США то и дело принимают санкционные пакеты, то, что две страны, по сути, начали новую гонку вооружений, как бы остается за скобками. Главное - произвести впечатление неожиданным ходом. И, конечно, Трамп не мог не использовать эту ситуацию, чтобы вновь не упомянуть о беспомощной политике своего предшественника Барака Обамы. "Путин переиграл Обаму, поэтому тогдашний президент США посчитал, что участие России в дальнейших встречах нежелательно", - заявил нынешний хозяин Белого дома. Наиболее четко сформулировал позицию по отношению к России и G8 президент Украины Владимир Зеленский, хотя его страна и не входит ни в какую "восьмерку". Он заявил, что с тех пор, как Россия в 2014 году присоединила к себе Крым и ее исключили из G8, ничего не изменилось.

Напомню, что формат «Большой восьмерки» существовал с 1997 года. В 2014 году саммит G8 должен был состояться в Сочи, однако в конце марта лидеры «Восьмерки» высказались за проведение «альтернативной» встречи в Брюсселе, уже без участия Путина. Чтобы вернуть свой статус, Москва должна отказаться от Крыма и освободить политических заключенных, считает Зеленский. «Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 политических и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет действительно серьезным сигналом миру о том, что Россия готова принять свое место в повестке дня высокой дипломатии», - заявил украинский президент. Большинство - против Трамп планирует обсудить тему России с другими лидерами "Восьмерки" в предстоящие выходные на саммите G7 в Биаррице, на которой российские представители, разумеется, будут отсутствовать. Но уже ясно, что ему скажет, например, канцлер Германии Ангела Меркель. Она скажет, как и Зеленский, что нельзя говорить о том, что причины, по которым мы в 2014 году исключили Россию, потеряли актуальность. Конечно, восстановление G8 является теоретически решаемым вопросом, может также сказать фрау Меркель, но предварительными условиями этого должен быть вклад Москвы в урегулирование конфликта на Украине и выполнение конструктивной роли Москвы в установлении мира в Сирии. Премьер-министр Канады Стивен Харпер уже поставил под сомнение возрождение формата стран "Большой восьмерки". Об этом он заявил в своей статье, опубликованной в газете The Globe and Mail. Темой статьи стали события вокруг Украины. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что приглашать Россию на саммит преждевременно. Он воспользовался случаем, чтобы напомнить об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором Лондон обвинил Москву. Возможно, единственно страной, которая готова рассматривать восстановление членства России в "Восьмерке", является Италия, чей лидер публично восхищается деятельностью президента Путина.