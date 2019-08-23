Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи на полях саммита G7 предложил американскому коллеге Дональду Трампу разрешить Ирану продавать нефть в течение ограниченного периода времени в обмен на возврат Тегерана к переговорам по соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на французского и американского чиновников.

По словам французского собеседника издания, план предполагает, что Ирану разрешат продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд обязательств. Речь идет о соблюдении условий существующей ядерной сделки, поисках путей снижения напряженности в Персидском заливе, а также возвращении к переговорам по поводу ракет, региональных проблем и плана на период после 2025 года, когда срок действия ядерной сделки истечет.

Высокопоставленный американский чиновник заявил Bloomberg, что идея Франции «обречена на провал».

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.