Школьники Ирана начнут изучать азербайджанский язык

В Иране с сентябре 2019 года в школах провинции Bосточный Азербайджан начнется преподавание азербайджанского языка, сказал начальник управления образования провинции Джафар Пашаи.

По его словам, занятия по азербайджано-тюркскому языку будут проводиться два раза в неделю — всего 60 часов за учебный год, передает азербайджанская служба "Голоса Америки".

Преподавание азербайджанского языка вводится на основе приказа министра образования Мухаммеда Ботхани. Согласно документу, язык будет преподаваться в 4-м классе начальной школы и 9-м классе средней школы.