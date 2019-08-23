В Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса «Циклон-4». Ракета предназначена для работы в космосе и выведения спутников на орбиту, сообщают украинские СМИ.

«Накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», спроектированной конструкторским бюро «Южное» и изготовленной на Южмаше», - приводит заявление пресс-службы КБ издание Корреспонддент.net.

В бюро подчеркнули, что это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4», которая будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.

«Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ «Южное». Испытания признаны успешными!» - заявили в пресс-службе.