Тегеран опроверг удар Израиля по иранским объектам в Сирии

«Эта информация ложная и не соответствует действительности», - прокомментировал Резаи информацию о поражении иранских объектов в Сирии. Его слова приводит агентство ILNA.

Иранские объекты в Сирии не пострадали в результате недавней атаки армии Израиля, заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана), отставной генерал Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи.

Резаи также заявил, что США и Израиль не в состоянии нанести ущерб Исламской Республике Иран. При этом он подчеркнул, что действия этих государств противоречат нормам международного права. «Ирак и Сирия дадут на них ответ», - добавил он, пишет NEWSru.co.il.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям сил «Аль-Кудс» и шиитским формированиям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели.