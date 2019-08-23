Тегеран опроверг удар Израиля по иранским объектам в Сирии
Иранские объекты в Сирии не пострадали в результате недавней атаки армии Израиля, заявил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана), отставной генерал Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи.
«Эта информация ложная и не соответствует действительности», - прокомментировал Резаи информацию о поражении иранских объектов в Сирии. Его слова приводит агентство ILNA.
Резаи также заявил, что США и Израиль не в состоянии нанести ущерб Исламской Республике Иран. При этом он подчеркнул, что действия этих государств противоречат нормам международного права. «Ирак и Сирия дадут на них ответ», - добавил он, пишет NEWSru.co.il.
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям сил «Аль-Кудс» и шиитским формированиям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели.