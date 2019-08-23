Названа самая опасная группа крови у человека

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является AB (IV) Rh с отрицательным резусом. Эксперты доказали, что группа крови действительно влияет на здоровье человека, а люди с редкой четвертой отрицательной группой гораздо чаще других страдают от онкологии.

Всего на Земле, по оценкам медиков, проживает 8% людей с такой группой крови. При этом исследование показало, что у них очень редко бывают дети, а если и рождаются, то всегда одного пола, пишет Медикфорум.

Кроме того, группа ученых из Университета Вермонта выяснила, что обладатели такой группы чаще подвержены инсультам и изменениям мозга. Так, у них нередко встречаются проблемы с мышлением или памятью.

Люди с AB Rh (—), как правило, обладают слабым иммунитетом, поэтому буквально впитывают в себя все болезни.

Обладателям четвертой группы крови следует держаться определенной диеты. Им рекомендуется есть мясо индейки, кролика и барана, а также исключить из рациона сливочное масло и все жирное.