Завтра будет солнечно и жарко
В понедельник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, умеренный северо-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 30-40%.
На пляжах Апшерона умеренный северо-западный ветер временами усилится. Температура морской воды на пляжах Апшерона составит 25-27 градусов.
В регионах Азербайджана в основном без осадков, но утром и днем в некоторых северных и западных районах возможны дожди и грозы. В отдельных местах Большого Кавказа возможны ливни и град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 19-24, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 23-28 градусов тепла.