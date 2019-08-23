Золотая молодежь выбирает липовые университеты за рубежом… После провала в Баку

Государственная программа по обучению талантливой азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах за счет государства была рассчитана на 2007-2015 годы и уже четыре года как завершилась. О новых подобных планах государства пока ничего не известно.

Между тем общественность страны, ученые и специалисты разных сфер науки и производства убеждены, что новая программа нужна, что молодежь, которая уже окончила обучение и вернулась домой, приносит пользу государству. Необходимость специалистов, получивших за рубежом знания по самым современным направлениям медицины, экономики, сельского хозяйства, экологии обусловлена тем, что пока азербайджанские вузы не могут обеспечить их преподавание. В то же время, учитывая интенсивное развитие отечественной экономики, увеличение валютных резервов, предполагающееся поступление в страну доходов от продажи газа, государству потребуются кадры высокой квалификации, их умение, сотрудничая с иностранными компаниями и международными организациями, достойно представлять Азербайджан.

Правда, и сейчас молодые азербайджанцы учатся в западных вузах. И не только те, чьи родители в состоянии оплачивать их обучение и проживание за рубежом. В настоящее время поддержку обучающимся в заграничных вузах оказывают Межправительственные стипендиальные программы и азербайджанский Фонд молодежи. Однако претендовать на это могут, главным образом, уже прошедшие бакалавриат и поступившие в магистратуру или докторантуру.

Как считает эксперт в области образования Кямран Асадов, нехватка кадров по некоторым специальностям все еще ощущается, и именно поэтому раздаются призывы возобновить программу обучения азербайджанской молодежи в заграничных вузах. В рамках прошлой программы более трех с половиной тысяч юношей и девушек получили образование за рубежом, и практически все потом были обеспечены работой по специальности, высокооплачиваемой и перспективной.

В настоящее время около 40 тысяч азербайджанских студентов учатся за границей: 15 тысяч из них - в Турции, более 20 тысяч - в России, Украине и Грузии. Однако далеко не все из них, как отмечает Кямран Асадов, станут потом специалистами высокой квалификации.

Дело в том, что ребята из состоятельных семей – так называемая золотая молодежь, не набрав проходных баллов для поступления в отечественные вузы, едут за границу учиться там за деньги, причем немалые. И выбирают они малоизвестные частные вузы, где можно просто платить, вовсе не стараясь грызть гранит науки. Их больше привлекают многочисленные соблазны западной жизни. Так что рассчитывать на то, что в страну вернуться грамотные кадры, не приходится.

«Большинство таких выпускников школ выбирают турецкие университеты, преподавание в которых оставляет желать лучшего. Что говорить, если те, кто не смог на родине получить аттестат о среднем образовании, возвращаются потом из Турции с дипломом о высшем образовании. Какие уж тут знания и квалификация… И таких достаточно много», - уверяет эксперт.