Золотая молодежь выбирает липовые университеты за рубежом… После провала в Баку
Государственная программа по обучению талантливой азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах за счет государства была рассчитана на 2007-2015 годы и уже четыре года как завершилась. О новых подобных планах государства пока ничего не известно.
Между тем общественность страны, ученые и специалисты разных сфер науки и производства убеждены, что новая программа нужна, что молодежь, которая уже окончила обучение и вернулась домой, приносит пользу государству. Необходимость специалистов, получивших за рубежом знания по самым современным направлениям медицины, экономики, сельского хозяйства, экологии обусловлена тем, что пока азербайджанские вузы не могут обеспечить их преподавание. В то же время, учитывая интенсивное развитие отечественной экономики, увеличение валютных резервов, предполагающееся поступление в страну доходов от продажи газа, государству потребуются кадры высокой квалификации, их умение, сотрудничая с иностранными компаниями и международными организациями, достойно представлять Азербайджан.
Правда, и сейчас молодые азербайджанцы учатся в западных вузах. И не только те, чьи родители в состоянии оплачивать их обучение и проживание за рубежом. В настоящее время поддержку обучающимся в заграничных вузах оказывают Межправительственные стипендиальные программы и азербайджанский Фонд молодежи. Однако претендовать на это могут, главным образом, уже прошедшие бакалавриат и поступившие в магистратуру или докторантуру.
Как считает эксперт в области образования Кямран Асадов, нехватка кадров по некоторым специальностям все еще ощущается, и именно поэтому раздаются призывы возобновить программу обучения азербайджанской молодежи в заграничных вузах. В рамках прошлой программы более трех с половиной тысяч юношей и девушек получили образование за рубежом, и практически все потом были обеспечены работой по специальности, высокооплачиваемой и перспективной.
В настоящее время около 40 тысяч азербайджанских студентов учатся за границей: 15 тысяч из них - в Турции, более 20 тысяч - в России, Украине и Грузии. Однако далеко не все из них, как отмечает Кямран Асадов, станут потом специалистами высокой квалификации.
Дело в том, что ребята из состоятельных семей – так называемая золотая молодежь, не набрав проходных баллов для поступления в отечественные вузы, едут за границу учиться там за деньги, причем немалые. И выбирают они малоизвестные частные вузы, где можно просто платить, вовсе не стараясь грызть гранит науки. Их больше привлекают многочисленные соблазны западной жизни. Так что рассчитывать на то, что в страну вернуться грамотные кадры, не приходится.
«Большинство таких выпускников школ выбирают турецкие университеты, преподавание в которых оставляет желать лучшего. Что говорить, если те, кто не смог на родине получить аттестат о среднем образовании, возвращаются потом из Турции с дипломом о высшем образовании. Какие уж тут знания и квалификация… И таких достаточно много», - уверяет эксперт.
Что же касается 54 высших учебных заведениях Азербайджана, то ни одно из них не вошло в мировые рейтинги университетов. Тем не менее обучаются в них более 164 тысяч студентов.
«Убежден, что чем больше нашей молодежи будет учиться за рубежом, тем больше у нас будет и конкурентоспособных кадров, И это, несомненно, окажет положительное влияние на развитие нашей страны», - говорит эксперт.
После завершения действия программы по обучению талантливой азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах за счет государства иностранные университеты стали сами привлекать азербайджанских студентов. Этот процесс регулируется двусторонними соглашениями. Как считает Кямран Асадов, обусловлено это тем, что международный рейтинг любого вуза во многом зависит от числа иностранных граждан, обучающихся в нем.
Получившие образование в престижных иностранных вузах в рамках первой программы и сторонники продолжения ее действия считают, что обучение талантливой молодежи за рубежом необходимо финансировать. Ведь порой те, кто поступил в престижные иностранные вузы вынуждены обращаться к предпринимателям, в частные компании за финансовой помощью. Иногда они ее получают, но случается, что их или вообще не удостаивают ответом или, пообещав, ничего не дают. А учиться и жить в западных странах удовольствие не из дешевых, и в итоге не всем удается реализовать свою мечту и получить диплом известного университета.
В Министерстве образования на запрос haqqin.az ответили, что обучение азербайджанских граждан за рубежом за счет государства осуществляется по двум направлениям. Первое – это Государственная программа по обучению талантливой азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах за счет государства в 2007-2015 годах, а второе – Межправительственные стипендиальные программы.
По первой программе за образование получили 3 тысячи 558 человек, но в 2015 году она завершилась. В рамках же Межправительственных стипендиальных программ или по взаимному обмену студентами азербайджанские граждане проходят обучение в таких странах как Венгрия, Китай, Латвия, Румыния и Казахстан.
В каждом учебном году Минобразования проводит конкурс для желающих участвовать в этих программах. В настоящее время по этой линии за рубежом обучаются 500 студентов. Большая часть из них учатся в Китае, Румынии и Венгрии.
В министерстве также отметили, что некоторые страны объявляют отдельные негосударственные стипендиальные программы для азербайджанских граждан. В то же время распоряжением главы государства от 16 ноября 2018 года №711 утверждена Государственная программа повышения международной конкурентоспособности высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы. В связи с этим Минобразования в настоящее время разрабатывает правила отбора и оплаты докторантуры за рубежом, а также другими нормативными документами.
Согласно утвержденным распоряжением президента Азербайджана №253 от 29 августа 2018 года Правилам использования средств Фонда молодежи, в том числе выделения льготных кредитов за счет средств фонда, эта структура осуществляет финансирование обучение молодых людей в престижных вузах зарубежных стран, а также для участие в программах стажировок в международных организациях.
То есть, хотя определенные условия для поступления небольшого числа граждан Азербайджана в зарубежные вузы и создаются, о новой объемной программе обучения за рубежом пока речь не идет, в то время как потребность в высококлассных специалистах в медицинской, банковской, сельскохозяйственной и других сферах только возрастает.