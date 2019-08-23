Суд США отказал в иске армян против Турции

Как сообщает Anadolu, пять американских граждан армянского происхождения требовали от правительства Турции, Центробанка Турции и турецкого госбанка Ziraat компенсации «за утрату имущества, в том числе земельных участков» их семей, покинувших пределы Османского государства в период событий 1915 года.

В США инициированные представителями армянской диаспоры против Турции судебные процессы завершились для них неудачно.

Судебный процесс по иску Гарис Давоян и Храйра Турабян в Верховном суде штата Калифорния начался 29 июля 2010 года. Еще один судебный процесс в том же суде стартовал 10 декабря 2010 года на основе жалобы Алекса Бакаляна, Анаис Арутюнян и Риты Мехдессян. По итогам девятилетних слушаний суд принял решение об отказе от удовлетвования требований армян по обоим искам.

Федеральный кассационный суд США, в частности, постановил, что решения по историческим событиям могут выноситься лишь на основе экспертного анализа.

Сторона защиты в лице адвокатов турецких банков, заявляла, что американские судебные органы не вправе выносить решения по подобным вопросам.