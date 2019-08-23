Премьер Ливана обвинил Израиль в агрессии

Вторжение израильских беспилотников в воздушное пространство Ливана — это откровенное нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и посягательство на ливанский суверенитет. Об этом сказал премьер-министр страны Саад Харири, передает агентство Al Wataniya.

«Эта новая агрессивная акция сопровождается интенсивными полетами израильских ВВС в небе Бейрута и представляет собой угрозу региональной стабильности, — подчеркнул ливанский премьер. — Правительство примет все меры, с тем чтобы не допустить втягивания Ливана во враждебные ему планы, угрожающие национальной безопасности».