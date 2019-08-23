Иранский депутат: «Хотя Азербайджан прав, но мы поддержали Армению»

Как сообщает haqqin.az, в письменном заявлении Мутаххари выразил свою позицию по последним событиям в Джамму и Кашмире, а также свое несогласие с проводимой Ираном внешней политикой.

«Ликвидация правительством Индии автономии Джамму и Кашмира означает, что угнетенный народ не имеет никаких прав, Индия же в этом случае выступает тираном. Того, что Иран призвал Пакистан и Индию к стабильности, недостаточно. Мы не можем игнорировать ситуацию с мусульманами в других странах», отмечает иранский депутат.

Мутаххари также признал, что в нагорно-карабахском конфликте его страна встала на сторону Армении: «В армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте из-за нашей этнической обеспокоенности мы поддержали Армению, и это при том, что в данном случае Азербайджан прав. Мы не проявили должной позиции в отношении пыток и давления на мусульман в уйгурском регионе Китая. Мы должны помочь в обеспечении прав народа Кашмира».