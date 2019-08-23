Иранский депутат: «Хотя Азербайджан прав, но мы поддержали Армению»
Сын одного из главных идеологов иранской исламской революции аятоллы Муртазы Мутаххари, депутат иранского парламента Али Мутаххари раскритиковал позицию Ирана по Карабаху, уйгурам, Кашмиру.
Как сообщает haqqin.az, в письменном заявлении Мутаххари выразил свою позицию по последним событиям в Джамму и Кашмире, а также свое несогласие с проводимой Ираном внешней политикой.
«Ликвидация правительством Индии автономии Джамму и Кашмира означает, что угнетенный народ не имеет никаких прав, Индия же в этом случае выступает тираном. Того, что Иран призвал Пакистан и Индию к стабильности, недостаточно. Мы не можем игнорировать ситуацию с мусульманами в других странах», отмечает иранский депутат.
Мутаххари также признал, что в нагорно-карабахском конфликте его страна встала на сторону Армении: «В армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте из-за нашей этнической обеспокоенности мы поддержали Армению, и это при том, что в данном случае Азербайджан прав. Мы не проявили должной позиции в отношении пыток и давления на мусульман в уйгурском регионе Китая. Мы должны помочь в обеспечении прав народа Кашмира».