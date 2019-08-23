В Нахчыване в соответствии с Планом боевого слаживания войск военного гарнизона на 2019 учебный год были проведены командно-штабные учения, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В рамках учений осуществлено практическое управление войсками, поднятыми по тревоге и выведенными в районы сосредоточения. Штабами были спланированы оборонительные и наступательные операции на местности. Подразделения, выполнявшие практические действия, провели боевые стрельбы.

В Центре симуляции Нахчыванского гарнизона на компьютерах были отработаны действия войск и совершенствованы навыки командиров по управлению боем.

По завершении учений проанализированы действия подразделений, отмечены недостатки и уточнены задачи по подготовке к следующим учениям.