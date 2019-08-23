В Ираке погибли турецкие военные
В ходе операции Pençe-3 ("Лапа") против террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК) на севере Ирака погибли трое турецких военнослужащих, семеро ранены. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает CNN Turk.
"Трое наших военных погибли и семеро получили ранения в ходе операции Pençe-3 в северном Ираке. Раненые доставлены в больницы. Операция продолжается", - говорится в сообщении.
Накануне в результате воздушных ударов по объектам ПКК было нейтрализовано 24 курдских боевиков. "На турецкой территории уничтожены 11 террористов ПКК, 13 - за рубежом", - сообщает турецкое Минобороны.
Отметим, что в субботу вооруженные силы Турции начали новую операцию Pençe-3 против ПКК в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака.